Treni Venezia-Trieste, modifiche per lavori nei fine settimana 

MONFALCONE - Rete Ferroviaria Italiana eseguirà alcuni interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea Venezia-Trieste. Per consentire l'operatività dei cantieri verrà sospesa la circolazione dei treni fra le stazioni di Portogruaro (Venezia) e Monfalcone (Gorizia) dalle 23 del venerdì alle 6 di domenica nei weekend del 26-27 ottobre; 9-10, 16-17, 23-24 novembre e 14-15 dicembre 2024.

Ne dà notizia la società. Si tratta di una tranche dei lavori di miglioramento tecnologico del tratto Mestre-Ronchi dei Legionari Sud. Tale investimento, finanziato anche con fondi Pnrr e del valore complessivo di circa 190 milioni, permetterà l'incremento del traffico ferroviario e la velocizzazione dei collegamenti fra Venezia e Trieste. Per gli interventi in linea saranno impiegate oltre 270 persone, tra dipendenti di Rfi e ditte appaltatrici. I treni Frecciarossa Roma-Venezia-Trieste e Torino-Milano-Venezia-Trieste subiranno modifiche, con limitazioni nella stazione di Venezia Santa Lucia o deviazioni di percorso tra Venezia Mestre e Trieste Centrale con soppressioni delle fermate intermedie. I treni Intercity della relazione Roma-Trieste e viceversa subiranno variazioni di orario e percorso; non circoleranno tra Venezia Mestre e Monfalcone. Previste riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto.