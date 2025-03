Trovata morta in casa con la gola tagliata: è giallo

TRIESTE - Una donna è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio di lunedì 31 marzo in un appartamento di via delle Beccherie, nel cuore di Trieste. La vittima presentava un profondo taglio alla gola ed è stata scoperta intorno alle 13:00. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, il Reparto Interventi Speciali, la Questura e i Vigili del Fuoco. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Il questore Pietro Ostuni ha raggiunto la scena per seguire da vicino l’evolversi della situazione. L'area è stata transennata per i rilievi. Gli investigatori non escludono l’ipotesi di omicidio e stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto.