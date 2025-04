Attore si lancia da una mongolfiera ma il paracadute non si apre: morto durante le riprese di un film

SPAGNA – Un dramma sconvolge il mondo del cinema. Durante le riprese di una scena d'azione un attore è morto mentre si stava lanciando con il paracadute da una mongolfiera. La tragedia è avvenuta martedì mattina, vicino alla località di La Villa de Don Fadrique, nella provincia di Toledo, in Spagna. Il protagonista di questa drammatica vicenda è l'attore 52enne Carlos Suárez, che ha perso la vita dopo che il paracadute non si è aperto correttamente.

COSA E' SUCCESSO

L'incidente è avvenuto durante la ripresa di una sequenza particolarmente complessa del film La Fiera, di cui Suárez era uno dei protagonisti. La scena, già molto impegnativa, prevedeva il lancio dall'alto, da una mongolfiera, per una sequenza adrenalinica che avrebbe dovuto impressionare il pubblico. Tuttavia, qualcosa è andato storto, e il paracadute utilizzato dall'attore non si è aperto, causando la sua morte immediata nell'impatto con il suolo. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell'attore.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, e si sta indagando per capire se si sia trattato di un malfunzionamento dell'attrezzatura o di un errore umano. In un comunicato ufficiale, le case produttrici "Atresmedia Cine" e "Mod Producciones" hanno confermato la morte di Carlos Suárez e espresso il loro profondo cordoglio per la tragica perdita. Carlos Suárez, attore di grande esperienza, aveva partecipato a numerosi film e serie televisive, guadagnandosi l'affetto del pubblico per la sua versatilità e la sua presenza scenica.