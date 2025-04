Maxi-controlli nei compro oro: scattano sanzioni fino a 130mila euro

PORDENONE – Blitz della Guardia di Finanza nei compro oro del Friuli Occidentale: i controlli, coordinati dal Comando Provinciale di Pordenone, hanno portato alla luce gravi violazioni della normativa di settore (D.Lgs. 92/2017), con sanzioni che vanno dai 13.000 ai 130.000 euro. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finite tre attività, una a Pordenone, una ad Aviano e una a Maniago, dove i finanzieri hanno riscontrato mancata identificazione dei clienti, omissione delle segnalazioni per operazioni sospette e violazioni delle norme sulla tracciabilità.

A Pordenone, un compro oro non ha registrato la destinazione degli oggetti preziosi né allegato le immagini digitali previste per legge. Inoltre, è emersa un’operazione di acquisto e permuta per un valore superiore ai 17.000 euro, effettuata senza un’adeguata identificazione del venditore, residente fuori regione. Per queste irregolarità sono state contestate sanzioni da 9.000 a 90.000 euro. Ad Aviano, un’attività ha omesso la registrazione della destinazione dei preziosi e la documentazione fotografica, con una sanzione compresa tra 2.000 e 20.000 euro. A Maniago, invece, la violazione ha riguardato la conservazione dei dati acquisiti, con un’ammenda dello stesso importo.