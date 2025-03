Furbetti del reddito, scoperti in 36

TRIESTE - La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto 36 persone che hanno incassato indebitamente il Reddito di Cittadinanza e l’Assegno di Inclusione tra il 2023 e il 2024. L’importo totale delle somme percepite senza requisiti supera i 200mila euro.



Le verifiche hanno rivelato dichiarazioni false e anomalie nei dati patrimoniali dei beneficiari, tra cui anche stranieri extracomunitari che hanno attestato il possesso di requisiti inesistenti. Altri casi sono emersi dai controlli su lavoratori in nero o dipendenti che non avevano comunicato all’INPS l’avvio di un’attività lavorativa. Tutti i 36 soggetti sono stati segnalati alla Procura, mentre proseguono le indagini per individuare altre possibili irregolarità.