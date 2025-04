Schianto mortale sulla Regionale: due vittime, un ferito grave

MUZZANA DEL TURGNANO (UDINE) – Tragico incidente stradale nella mattinata di giovedì 3 aprile sulla strada regionale 353, dove un auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato devastante: il furgone è finito nel fossato a bordo strada, causando la morte di due persone e il ferimento grave di una terza.



L’allarme è scattato alle 8:10, quando tre vigili del fuoco, diretti a Lignano per un corso, si sono trovati davanti alla scena e hanno dato l’allerta. Sul posto sono intervenuti i distaccamenti di Latisana e Cervignano, insieme a un furgone polisoccorso e all’autogru del comando di Udine. I soccorritori hanno usato cesoie e divaricatori idraulici per liberare i passeggeri incastrati tra le lamiere, ma per due di loro non c’era più nulla da fare. Il terzo ferito, in condizioni critiche, è stato elitrasportato all’ospedale.



I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco, con l’aiuto dell’autogru, hanno recuperato il furgone dal fossato.