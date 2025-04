Stipendio da 400mila euro l'anno, affitto e auto inclusi: l'offerta di lavoro da sogno con un solo difetto

AUSTRALIA - Trovare un lavoro che garantisca uno stipendio sufficiente per vivere senza troppe preoccupazioni sembra ormai un'impresa sempre più difficile. La ricerca di un'occupazione ben remunerata è resa ancora più ardua dalle alte spese, specialmente se si preferisce vivere in città, dove il costo della vita è più elevato. Ma cosa accadrebbe se vi dicessimo che esiste un'opportunità lavorativa che promette 400mila euro all'anno, con l'affitto incluso e anche un'auto a disposizione? L'offerta sembra davvero da capogiro.



OFFERTA DA SOGNO

La città protagonista di questa insolita offerta è Julia Creek, una piccola località nel Queensland, Australia, situata in una zona rurale che, purtroppo, sta vivendo una grave carenza di medici. La proposta lavorativa riguarda proprio il ruolo di medico di famiglia, destinato a sostituire l’unico dottore del paese, che si è recentemente ritirato.

Lo stipendio, che si aggira intorno ai 400mila euro l’anno, è solo una delle numerose attrattive di questa posizione. Oltre al salario da capogiro, il candidato "vincente" avrà anche l'affitto coperto e un'auto messa a disposizione. Un pacchetto davvero interessante, soprattutto in una professione come quella del medico, che in Australia non viene sempre così ben remunerata, soprattutto nelle aree più remote. L’offerta è senz’altro pensata per chi cerca un posto tranquillo, lontano dal caos delle grandi città. Julia Creek si trova infatti a ben 17 ore di auto da Brisbane e a sette ore dalla città più vicina, Townsville. Una distanza che potrebbe spaventare molti, ma che potrebbe rappresentare un'opportunità unica per chi è stanco della frenesia delle grandi metropoli e desidera una vita più semplice e pacata.



Adam Louws, il medico che ha ricoperto questa posizione fino al 2022, ha raccontato ad AP di non essersi mai pentito della sua scelta. "I soldi sono tanti, ma non credo che la gente prenda in considerazione tutto ciò che un lavoro del genere può darti", ha affermato. Louws, infatti, ha imparato molto più che semplici nozioni mediche: tra le nuove competenze acquisite, c’è anche quella di mungere le mucche, un’attività che fa parte della vita rurale in cui si è immerso.

Il sindaco di Julia Creek ha difeso fermamente la qualità della vita del paese, sottolineando che "quante persone dicono di voler vivere in zone remote?". Un’offerta che sicuramente potrebbe attrarre chi ha una mentalità avventurosa e desidera un cambiamento radicale, ma che potrebbe rivelarsi una sfida per chi cerca dinamismo e interazione sociale.