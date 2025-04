Myanmar, l’esercito spara su un convoglio umanitario

MYANMAR - L’esercito del Myanmar ha aperto il fuoco contro un convoglio umanitario che trasportava aiuti verso le zone colpite dal terremoto di martedì notte. Lo riferisce la BBC, citando l’Esercito di liberazione nazionale Ta'ang, un gruppo ribelle armato. Secondo i ribelli, i militari hanno usato mitragliatrici pesanti contro un convoglio di nove veicoli, attaccato mentre attraversava Naung Cho, nello stato di Shan, diretto a Mandalay. Il gruppo afferma di aver informato la giunta militare del percorso, ma l’esercito nega di essere stato avvisato e assicura che non ci sono feriti.



L’UE invia aiuti

Bruxelles ha annunciato un nuovo ponte aereo umanitario con 18 tonnellate di forniture in partenza da Copenaghen, contenenti aiuti per l’infanzia, forniture sanitarie e igieniche, destinati all’UNICEF e ad altri partner umanitari.

Inoltre, 12 esperti europei sono stati inviati con il meccanismo di protezione civile per coordinare le operazioni di soccorso a Bangkok e Kuala Lumpur. L’UE ha già stanziato 3 milioni di euro e fornito mappe satellitari Copernicus per supportare i soccorritori.



Il bilancio del sisma

Il numero delle vittime continua a salire: secondo l’agenzia Xinhua, si contano 2.886 morti, 4.639 feriti e 373 dispersi.



Tra le macerie, però, c’è anche una storia di speranza: un 26enne è stato estratto vivo dai resti di un hotel a Naypyidaw, cinque giorni dopo il sisma. Il salvataggio è stato effettuato da una squadra congiunta di soccorritori del Myanmar e della Turchia.