Fuga di gas durante i lavori: paura vicino a una scuola

ASIAGO (VICENZA) – Momenti di tensione questa mattina in via Cinque, dove un tubo del gas a bassa pressione è stato accidentalmente danneggiato durante i lavori di rifacimento del marciapiede. La fuoriuscita di gas ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno isolato l’area e tamponato la perdita, scongiurando il rischio di un’esplosione.



L’incidente ha sollevato preoccupazione anche per la presenza di una scuola nelle vicinanze: i soccorritori hanno valutato la possibilità di un’evacuazione, ma la situazione è stata gestita rapidamente senza la necessità di far uscire studenti e personale. Sul posto sono giunti poco dopo i tecnici della rete del gas, che hanno provveduto alla riparazione definitiva della tubatura. L’intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha evitato conseguenze peggiori, riportando la situazione alla normalità in breve tempo.