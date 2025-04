Trump annuncia dazi Usa, tariffe del 20% per l'Europa

STATI UNITI - Gli Stati Uniti lanciano una nuova offensiva economica. Donald Trump ha annunciato l'introduzione di "dazi reciproci" su una sessantina di paesi, con tariffe che variano dal 10% al 25%. Il provvedimento, illustrato nel Rose Garden della Casa Bianca, colpisce in particolare il settore automobilistico: tutte le vetture prodotte fuori dagli Usa saranno tassate al 25%.



"È la nostra dichiarazione di indipendenza economica", ha dichiarato il presidente americano, spiegando che i dazi entreranno in vigore in due fasi: il 5 aprile scatteranno quelli minimi del 10%, mentre il 9 aprile si applicheranno le tariffe più elevate, colpendo anche prodotti provenienti da Cina e Unione Europea. Per giustificare il provvedimento, Trump ha proclamato "l'emergenza economica nazionale", sostenendo che le politiche commerciali straniere abbiano danneggiato l’industria americana. "Il nostro Paese è stato derubato per 60 anni. Ma non succederà più", ha tuonato, promettendo un "Liberation Day" per l'economia statunitense.

COLPITI CINA, UE, GIAPPONE E ALTRI PAESI

Trump ha esibito una tabella con le nuove tariffe:

Cina: 34%

Unione Europea: 20%

Vietnam: 46%

Taiwan: 32%

Giappone: 24%

India: 26%

Corea del Sud: 25%

Svizzera: 31%

Regno Unito: 10%

"Se vogliono trattamenti di favore, devono eliminare le loro barriere", ha avvertito, esortando le aziende a "comprare americano". Il presidente ha anche elencato colossi come Meta, Apple, Honda e Stellantis, assicurando che investiranno miliardi negli Usa.

L'EUROPA RISPONDE: "SIAMO PRONTI A REAGIRE"

L'Unione Europea ha replicato duramente. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha espresso "profondo rammarico" e ha promesso contromisure. "I dazi colpiranno milioni di cittadini, facendo aumentare il costo della vita", ha detto da Samarcanda, in Uzbekistan.

Bruxelles sta già preparando nuove ritorsioni oltre a quelle imposte sull’acciaio. "Se i negoziati falliscono, proteggeremo i nostri interessi", ha avvertito von der Leyen, ribadendo che l'Europa ha "il più grande mercato unico al mondo" e resterà unita nella difesa delle proprie imprese.

