Anziana trovata sgozzata in casa a Trieste: fermata una donna

TRIESTE - Una donna di 58 anni, triestina, è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Isabella Tregnaghi, 89 anni, trovata con la gola tagliata nel suo appartamento di via delle Beccherie, a Trieste. Lo riporta Ansa. Il fermo è stato disposto al termine dell'interrogatorio condotto dal procuratore facente funzioni di Trieste, Federico Frezza, insieme ai sostituti Ilaria Iozzi e Andrea La Ganga. Dopo le formalità di rito, la donna sarà trasferita nella casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.



L’allarme è scattato quando la figlia della vittima, collegandosi da remoto al sistema di videosorveglianza installato in casa, ha visto l’anziana a terra e ha chiamato i soccorsi. L’area attorno all’appartamento è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire i rilievi degli investigatori. Negozianti e residenti della zona sono scesi in strada quando hanno visto l’arrivo di carabinieri e sanitari, mentre l'intera via è stata transennata.