Addio a Val Kilmer, il leggendario Iceman di "Top Gun"

STATI UNITI - Val Kilmer, celebre per i suoi ruoli in "Top Gun", "Batman Forever" e "The Doors", è morto all’età di 65 anni. La figlia Mercedes Kilmer ha confermato al New York Times che la causa del decesso è stata una polmonite. L’attore aveva affrontato un lungo percorso di cure dopo la diagnosi di cancro alla gola nel 2014, con trattamenti chemioterapici e un’operazione alla trachea che avevano compromesso la sua voce. Nato a Los Angeles il 31 dicembre 1959, Kilmer è stato uno degli studenti più giovani ammessi alla Juilliard School, a soli 17 anni. Dopo un inizio nel teatro, si era imposto nel cinema con le commedie "Top Secret!" e "Real Genius", per poi ottenere la fama mondiale nel 1986 con il ruolo di Iceman in "Top Gun", accanto a Tom Cruise.

La sua carriera ha spaziato tra film d’azione e thriller, con interpretazioni memorabili in "Heat - La sfida" (1995) di Michael Mann, "L’isola perduta" (1996) e "Il Santo" (1997). Ha dato volto a personaggi controversi come John Holmes in "Wonderland" (2003) e il detective Gay Perry in "Kiss Kiss Bang Bang" (2005), omaggio noir di Shane Black. Kilmer ha anche interpretato Elvis Presley in "Una vita al massimo" (1993) di Tony Scott, scritto da Quentin Tarantino, e ha esordito al cinema con "Top Secret!" (1984), parodia della Guerra Fredda. Nel 1988 aveva sposato l’attrice Joanne Whalley, conosciuta sul set di "Willow" di Ron Howard. La loro unione è durata fino al 1996.