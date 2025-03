Retromarcia fatale: donna investita nel parcheggio del supermercato

TRIESTE - Grave incidente questa mattina, mercoledì 26 marzo, nel rione di Domio, a Trieste. Poco prima di mezzogiorno, un'auto in retromarcia ha investito un’anziana nel parcheggio di un supermercato. Il conducente, intento a manovrare, non si sarebbe accorto della sua presenza, colpendola e facendola cadere violentemente a terra. La donna ha battuto la testa contro l’asfalto, riportando un trauma cranico severo.



Soccorsi immediati, condizioni critiche



Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, trovando la donna incosciente e immobile sull’asfalto. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cattinara, dove è ricoverata in coma. I medici stanno monitorando la situazione, ma il quadro clinico resta grave. Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.