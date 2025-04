Travolto da una sbarra d'acciaio, operaio ricoverato in ospedale: è grave

BUJA (UDINE) – Grave incidente sul lavoro nella serata di martedì 1 aprile in una nota fabbrica di Buja. Un operaio di 30 anni, residente a Majano, è stato travolto da una sbarra di acciaio fuoriuscita dalla fonderia, riportando ustioni gravi. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Presenti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Di fronte all’ennesimo infortunio in fabbrica, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di otto ore, chiedendo misure urgenti per migliorare la sicurezza sul lavoro.