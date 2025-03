Tragedia a Trieste: 70enne investita in un parcheggio muore in ospedale

TRIESTE - Grave incidente a Trieste. Una 70enne, residente nel rione Borgo San Sergio, è morta nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stata investita nella mattinata da una Smart nel parcheggio del supermercato Conad di Domio. I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente, intubandola e cercando di stabilizzarla, ma le ferite alla testa si sono rivelate fatali. Trasportata d’urgenza all’ospedale Cattinara, la donna è deceduta poche ore dopo. La Procura valuta l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo. Sui social, tanti messaggi di cordoglio da amici e colleghi, che la ricordano per il suo impegno e la sua passione per gli animali.