Bici contro auto: ciclista di 19 anni perde la vita

MEZZOCORONA (TRENTO) – Tragedia questa mattina, venerdì 24 gennaio, lungo via Cesare Battisti, una strada interna che collega Mezzocorona a Mezzolombardo. Sara Piffer, 19 anni, ciclista agonista di Palù di Giovo, è stata investita e uccisa da un’auto mentre si allenava in compagnia del fratello, Christian, anche lui ciclista agonista, che ha riportato ferite lievi. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto condotta da un 70enne del posto, impegnata in un sorpasso, avrebbe travolto la giovane mentre procedeva in senso opposto. Nonostante l’intervento immediato del 118 e i tentativi di rianimazione, per Sara non c’è stato nulla da fare. Sara correva per il Team Mendelspeck Ge-Man di Pineta di Laives, con cui aveva partecipato a competizioni nazionali e internazionali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Rotaliana per chiarire la dinamica dell’accaduto.