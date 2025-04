Le tagliano le orecchie, poi la abbandonano in strada: la storia della piccola cagnolina Levander

NEW YORK – Una storia di crudeltà e speranza ha come protagonista una cagnolina di razza bulldog francese, chiamata Levander, trovata in strada, maltrattata e abbandonata. Quello che ha lasciato tutti senza parole non sono solo le sue condizioni fisiche, ma il fatto che Levander non avesse più le orecchie. Non si trattava di una malformazione, ma di un atto di violenza feroce da parte di qualcuno che l’ha privata di questa parte del corpo, prima di lasciarla vagare senza scopo. Ora, mentre la sua storia commuove il mondo, volontari e cittadini si mobilitano per offrirle una nuova vita.



Levander è stata trovata mentre vagava per le strade di New York, in cerca di cibo e rifugio. La cagnolina appariva sottopeso e infreddolita, con evidenti segni di maltrattamenti. I passanti che l'hanno incontrata hanno subito notato le sue ferite: graffi sul muso e il sangue che usciva dal punto in cui un tempo si trovavano le sue orecchie, ora misteriosamente scomparse. È stato un quadro straziante, che ha spinto i soccorritori a intervenire immediatamente.



Portata d'urgenza dai veterinari, Levander ha ricevuto le cure necessarie per le sue ferite, ma la sua sofferenza non si limitava alle ferite fisiche: l'assenza delle orecchie e le cicatrici lasciate dai maltrattamenti hanno inflitto un dolore emotivo che si riflette anche nel suo comportamento. “Il suo muso è sempre triste, non riesce a trovare serenità” spiegano i volontari della Mohawk Hudson Humane Society, che si sono subito occupati di lei. “È una cucciola dolce e semplice, ma è evidente che ha vissuto una vita piena di abusi. Cerchiamo una nuova famiglia che possa darle l'amore che merita”.



Nonostante la sua sofferenza, Levander ha mostrato un'incredibile resilienza, ma la sua tristezza è tangibile. La cagnolina non ha ancora ricevuto richieste di adozione, ma la sua storia ha suscitato una forte indignazione tra gli utenti sui social media. Molti hanno espresso la loro rabbia e il loro disgusto per la crudeltà subita da Levander. “Chi maltratta in questo modo gli animali merita la prigione” ha scritto un commentatore. La ricerca di una famiglia adottiva per Levander prosegue, con la speranza che qualcuno possa accoglierla e darle una vita piena di affetto. “Siamo determinati a trovarle una casa dove possa finalmente essere felice - affermano i volontari - Questa piccola ha tanto amore da dare, e merita una seconda possibilità”.