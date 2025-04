Schianto frontale sulla Statale 12: ventenne in fin di vita

TRENTO - Un tremendo incidente sulla Statale 12, tra Besenello e Calliano (Trento), ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 20 anni. Lo schianto, avvenuto nella serata di lunedì 31 marzo, poco dopo le 19, ha coinvolto due auto, entrambe distrutte dall’impatto.



I soccorsi sono intervenuti con ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. I pompieri hanno dovuto usare le pinze idrauliche per estrarre i feriti dalle lamiere. Il ventenne, in condizioni disperate, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Anche un uomo di 65 anni ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato. Pesanti disagi alla viabilità sulla Statale 12, dove la rimozione dei mezzi e l’arrivo dell’elisoccorso hanno bloccato il traffico per ore. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.