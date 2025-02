Malore in campo: 21enne calciatore trasportato in ospedale

TRENTO - Attimi di apprensione domenica pomeriggio a Brentonico, dove un calciatore di 21 anni del Monte Baldo ha accusato un malore durante la partita contro il Baone, valida per il campionato di Prima Categoria. Il giovane, dopo un paio di scontri di gioco fortuiti, tra cui uno al costato, ha iniziato a sentirsi male. I dirigenti hanno immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari, che hanno fatto arrivare un elicottero da Trento. Il giocatore, sempre cosciente e lucido, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti. Dopo l’interruzione, la partita è ripresa e il Monte Baldo ha chiuso il match con un netto 3-0 sul Baone.