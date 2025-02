Brutale aggressione a una poliziotta: pestata da tre ultras in un locale

TRENTO – Una poliziotta di 53 anni, in fase di transizione da uomo a donna, è stata aggredita e pestata da tre uomini nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, in un locale vicino allo stadio. Gli aggressori sarebbero ultras della squadra locale. L’agente, fuori servizio e in abiti civili, è stata presa di mira dai tre uomini con insulti e commenti transfobici. Alla sua reazione, la situazione è degenerata: la poliziotta è stata spintonata, poi colpita con pugni e calci. Uno degli aggressori avrebbe usato anche uno sgabello per colpirla.



Ferita e sanguinante, la donna è riuscita a raggiungere la sua auto e recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara, dove le sono stati applicati 18 punti di sutura. La prognosi è di 30 giorni. Dopo l’aggressione, i tre uomini sono fuggiti. L’agente, che da oltre dieci anni non lavora in città, ha sporto denuncia e le indagini sono in corso per identificarli.