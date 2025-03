In casa aveva quasi 200 dosi di coca

TRENTO – Un’operazione della Guardia di Finanza di Trento ha portato all’arresto di un 43enne tunisino e al sequestro di 205 grammi di cocaina e circa 3.000 euro in contanti. L’operazione è scattata nella mattinata di ieri nel quartiere Gardolo, dopo che una pattuglia cinofila ha notato un uomo su un monopattino elettrico con un comportamento particolarmente sospetto. I finanzieri hanno deciso di pedinarlo a distanza, osservando i suoi movimenti fino a un palazzo dove si è fermato. Fermato per un controllo, il cane antidroga Aron ha fiutato tracce di stupefacente nel suo zaino, che però è risultato vuoto, segno che la droga fosse stata trasportata poco prima.



Gli agenti hanno quindi individuato l’appartamento in cui l’uomo viveva, situato al piano terra, e hanno effettuato una perquisizione. All’interno, però, hanno trovato un altro uomo, un tunisino di 43 anni. Il cane Aron ha continuato a segnalare la presenza di droga e, durante i controlli, i finanzieri hanno scoperto un calzino nascosto in un comodino contenente 191 dosi di cocaina, oltre a banconote sparse per casa.



L’uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Trento, su disposizione della Procura della Repubblica.