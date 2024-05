Il volo sta per partire ma nel vano bagagli dell'aereo spunta una donna che dorme

Le immagini riprese da un passeggero a bordo di un volo della in partenza da Albuquerque e diretto a Phoenix, Arizona, hanno fatto il giro dei social media. Proprio mentre il personale di bordo stava dando il benvenuto prima del decollo, qualcosa di insolito è spuntato dalla cappelliera: una donna sdraiata nello spazio destinato alle piccole borse e ai bagagli a mano.



Il breve video è stato condiviso su TikTok e in pochi giorni è diventato virale, superando i 5 milioni di visualizzazioni. Tuttavia, il video è stato rimosso dalla piattaforma social e non è più disponibile.

La clip si interrompe tra la perplessità dei passeggeri e qualche risata. Si tratta di una scena bizzarra con molti interrogativi. Non è stata divulgata l'identità della donna né il motivo per cui si è posizionata in quel modo. Sebbene non sia la prima volta che accade un episodio del genere, è chiaro che si tratti di un comportamento non consentito; un volo non partirebbe mai con una persona nel vano bagagli.



Il video ha scatenato una serie di commenti sui social media, soprattutto ironici. Molti si chiedono come abbia fatto la donna a mettersi in quella posizione, mentre altri scherzano sulla comodità di quel "posto" e ipotizzano che la compagnia abbia introdotto "nuovi posti per i passeggeri”. Il New York Post ha tentato di contattare la compagnia aerea per ottenere dei chiarimenti, ma al momento i vertici aziendali hanno preferito non rilasciare commenti.