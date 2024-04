Spediscono il loro gatto per errore in un pacco Amazon: ritrovato dopo quasi una settimana

Nel mondo delle spedizioni e-commerce, succede di tutto. Ma pochi avrebbero immaginato che una spedizione Amazon potesse trasformarsi in una straordinaria avventura per un gatto di nome Galena.



Questa insolita vicenda ha visto protagonisti una coppia dello Utah e il loro gattino che per sei giorni è rimasto intrappolato all'interno di una scatola per il reso, senza cibo né acqua, prima di essere liberato a diverse centinaia di chilometri di distanza da casa, sano e salvo, nello stato della California. La storia ha avuto inizio quando i proprietari di Galena, ignari della sua presenza nella scatola destinata al reso di un prodotto Amazon, l'hanno sigillata e spedita. Non appena hanno realizzato l'accaduto, la loro angoscia è stata immensa. La ricerca del felino scomparso è iniziata immediatamente, con la coppia che ha perlustrato la casa e il quartiere, appiccicando manifesti ovunque nella speranza di trovare qualche traccia del loro amato animale domestico.



Giorni di preoccupazione e incertezza sono trascorsi, fino a quando finalmente è arrivata una notizia inaspettata: il microchip di Galena è stato scansionato. L'anello di congiunzione con il loro amato gatto si è stretto quando hanno ricevuto una telefonata da un veterinario della lontana California. Era incredibile: Galena, dopo una settimana di peripezie, era stato trovato, vivo e vegeto, dentro il pacco Amazon, lontano dalla sua casa nello Utah.



Il viaggio di Galena è stato davvero straordinario. Sebbene sia rimasto chiuso in una scatola per così tanto tempo, il coraggioso felino è riuscito a sopravvivere grazie alla sua incredibile resilienza. Senza cibo né acqua, ha affrontato una prova difficile, ma alla fine è emerso vittorioso. Il ritrovamento di Galena è stato un momento di gioia e sollievo per la sua famiglia, che non vedeva l'ora di riabbracciarlo dopo la sua incredibile avventura.