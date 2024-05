Famiglia le offre il doppio dello stipendio per fare da baby sitter al figlio: scopre che il "bambino" ha 23 anni

Nella ricerca di lavoro, siamo disposti a spingersi al di là dei confini professionali per ottenere un'opportunità? Questo è il dilemma affrontato da Veronica, una giovane babysitter che si è trovata di fronte a una richiesta sorprendente da parte di una famiglia che sembrava ordinaria, ma si è rivelata tutto fuorché tale.



Veronica, una ragazza di origine venezuelana che vive negli Stati Uniti, ha condiviso la sua esperienza in un video su TikTok che ha rapidamente catturato l'attenzione di migliaia di persone online. Una famiglia apparentemente comune ha offerto a Veronica un salario incredibilmente generoso di 35 dollari all'ora per prendersi cura del loro "bambino". Un’offerta molto interessante che includeva anche altri benefits ha spiegato la ragazza. Tuttavia, solo durante un incontro di persona presso la casa della famiglia, Veronica ha scoperto la verità sconcertante: il "bambino" di cui doveva prendersi cura era in realtà un ragazzo di 23 anni.



Veronica ha chiesto qualche informazione ai genitori sul bambino di cui si sarebbe occupata quando ha scoperto la sua età rimanendo senza parole. Solo durante l’incontro ha capito cosa si nascondeva dietro l’incredibile offerta. La famiglia ha confessato che il loro figlio era estremamente timido e poco socievole e aveva bisogno di incoraggiamento per aprirsi così hanno espresso il desiderio che Veronica svolgesse un ruolo di "falsa fidanzata" per aiutare il figlio a socializzare di più. Nonostante l'attrattiva del salario e dei benefici aggiuntivi offerti, Veronica ha rifiutato l'offerta, sentendosi a disagio con il ruolo richiesto.