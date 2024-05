Ucciso a botte, Pm chiede 21 e 26 anni per due cugini

VENEZIA - Il Pm Stefano Buccini ha chiesto rispettivamente 21 e 26 anni di carcere per i due cugini moldavi Radu e Marin Rasu, accusati di aver ucciso il 9 agosto scorso Stefano Nardelli, massacrandolo di botte, a mani nude, nel vano di un ascensore a Mestre. La Corte d'Assise è in camera di consiglio; la sentenza sarà letta in serata dal giudice Stefano Manduzio.

Nardelli era entrato nella casa dei due cugini, Radu 32, Marin 35, per un errore, mentre cercava un altro appartamento. Ma la svista fu fatale, perchè dopo aver trovato la porta socchiusa, che Nardelli pensò fosse quella dell'appartamento di una donna, entrò invece in casa dei due uomini, che reagirono violentemente. Nardelli tentò la fuga prendendo l'ascensore, ma i due lo raggiunsero nella cabina, massacrandolo di pugni.