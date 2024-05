Investito dall'auto appena sceso dal bus: ragazzino di 12 anni in pericolo di vita

PADOVA – Drammatico incidente stradale oggi, 20 maggio, in via Pioga a Campodarsego, poco prima delle 15. Un ragazzino di 12 anni, appena sceso dall'autobus, è stato travolto da un'Audi in transito. L'impatto lo ha scaraventato violentemente sull'asfalto, causandogli un grave trauma cranico.

L'Intervento dei Soccorsi

Gli agenti della Polizia locale della Federazione e i sanitari del Suem 118 sono arrivati prontamente sul posto. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Padova. Stabilizzato dai medici, il giovane è stato poi elitrasportato in ospedale a Padova.

Ricostruzione della Dinamica

Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, il conducente dell'auto, rimasto illeso ma visibilmente sotto shock, è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Blocco della Viabilità

La viabilità lungo via Pioga è stata temporaneamente bloccata per consentire agli operatori di terminare le loro attività. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile.