TikTok, Pechino valuta la cessione delle attività americane a Elon Musk

PECHINO (CINA) - Il governo cinese sta considerando un piano che prevede la cessione delle attività americane di TikTok a Elon Musk, una soluzione per evitare il divieto della popolare app negli Stati Uniti. Lo ha rivelato un rapporto di Bloomberg News.La piattaforma di proprietà della società cinese ByteDance è nel mirino dell'amministrazione statunitense, che ne ha chiesto la vendita per motivi di sicurezza nazionale. Entro il 19 gennaio, la Corte Suprema dovrà decidere se confermare una legge che obbligherebbe ByteDance a cedere le sue operazioni statunitensi. Secondo il rapporto, il piano cinese è ancora in fase preliminare e non è certo che venga attuato. Pechino preferirebbe mantenere il controllo di TikTok tramite ByteDance, ma gli scenari sembrano sfavorevoli: durante l'udienza del 10 gennaio, i giudici hanno mostrato l'intenzione di rispettare l'attuale legislazione.

Tra le opzioni allo studio, il coinvolgimento di Elon Musk rappresenta un'alternativa di rilievo. Il patron di Tesla e SpaceX, oltre a essere un sostenitore della libertà digitale, ha dimostrato interesse per la tecnologia dei social media con l'acquisizione di Twitter (ora rinominato "X"). Il controllo di TikTok potrebbe rafforzare la sua posizione, fornendo un accesso strategico a una piattaforma con oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti. Inoltre, Musk potrebbe integrare le attività di TikTok con quelle della sua società di intelligenza artificiale, xAI, sfruttando i dati generati dagli utenti.Non è ancora chiaro quanto ByteDance sia coinvolta in queste discussioni o se siano stati avviati colloqui formali con Musk. Tuttavia, un eventuale accordo con il magnate, noto per il suo sostegno all'ex presidente Donald Trump, potrebbe rappresentare una soluzione accettabile anche per l'amministrazione statunitense.

LEGGI ANCHE