Vanno in vacanza insieme, poi lui sparisce e non si fa più sentire: lei pubblica tutto su TikTok

Una donna ha condiviso una storia incredibile su TikTok, rivelando di essere stata abbandonata da un uomo durante il loro secondo appuntamento a Miami. Chandler, una creatrice di contenuti del Maryland, era volata in Florida per trascorrere del tempo con l'uomo, ma si è ritrovata sola in un hotel senza spiegazioni. Chandler ha spiegato che avevano pianificato un pranzo insieme, ma l'uomo non è mai tornato e ha smesso di rispondere ai messaggi.

Dopo alcune ore di attesa, Chandler è tornata nella sua camera d'albergo per riposare e al suo risveglio ha scoperto che l'uomo, Ronnie, era sparito insieme a tutte le sue cose. In un video successivo, Chandler ha suggerito che Ronnie potrebbe avere una moglie e due figli, ipotizzando che sia scappato per evitare una possibile scoperta dell'adulterio. La vicenda ha suscitato un grande interesse online, lasciando molte domande senza risposta sulla fuga misteriosa a Miami.