Modella di Onlyfans inclusa nel testamento di un suo follower: ecco cosa le lascia

Una popolare modella brasiliana di OnlyFans è stata recentemente protagonista di un evento sorprendente che ha lasciato i suoi follower senza parole. Con oltre 3 milioni di seguaci su TikTok, la giovane di 23 anni è celebre per i suoi audaci contenuti online. Uno dei suoi fan, un uomo di 48 anni che la segue sia su Instagram che su TikTok, l'ha inclusa nel suo testamento, lasciandole in eredità un camion dal valore di oltre 5.000 euro. Questo gesto ha colto di sorpresa la modella, che ha condiviso la notizia con i suoi seguaci. "Ricevo molti messaggi dai fan e rispondo perché mi piace rimanere in contatto con le persone iscritte ai miei canali", ha spiegato la 23enne.

"Ma questa cosa mi ha davvero sorpresa perché non mi sarei mai aspettata niente del genere. Quando questo signore mi ha parlato della sua idea, gli ho chiesto se stesse scherzando e gli ho consigliato di lasciare il mezzo ai suoi figli o a qualcuno della sua famiglia". Dopo una lunga chiacchierata con il suo fedele seguace, la ragazza ha deciso di accettare il regalo e ha ringraziato l'uomo per avere pensato a lei. È interessante notare che, nonostante la loro connessione online, i due non si sono mai incontrati di persona.

Foto: immagine di repertorio