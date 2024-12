Killer in fuga a New York, un nerd dei dati aiuta la polizia: "Tracciata la e-bike usata per la fuga"

NEW YORK (STATI UNITI) - L’omicidio del Ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha sconvolto Manhattan e acceso i riflettori su una caccia all’uomo senza precedenti. Thompson, leader del colosso delle assicurazioni e dei benefit farmaceutici, è stato ucciso a colpi di pistola ieri mattina, intorno alle 6:45, davanti all’hotel Hilton Midtown. Colpito alla schiena da un uomo armato, il manager cinquantenne è stato trasportato in ospedale, ma i medici non hanno potuto salvarlo. La polizia ha definito il gesto un “attacco premeditato”, evidenziando come Thompson avesse ricevuto minacce in passato.

L'assassino e la fuga in bici elettrica

Dopo aver esploso diversi colpi, l’assassino è fuggito su una e-bike in direzione di Central Park. Le indagini sono incentrate sui video di sorveglianza e sul tracciamento della bicicletta utilizzata per la fuga. La polizia ha diffuso l’identikit di un uomo con carnagione chiara, giacca beige, scarpe da ginnastica bianche e nere, maschera nera e uno zaino grigio.

Un nerd dei dati in aiuto della polizia

La svolta nelle indagini arriva da una fonte inaspettata: Riley Walz, un giovane appassionato di tecnologia che raccoglie per hobby i dati degli spostamenti delle e-bike a New York. Analizzando i movimenti registrati poco dopo l’omicidio, Walz ha individuato una bicicletta che, nell’arco di dieci minuti, è partita dall’area del delitto e si è diretta a nord. Ha quindi fornito il numero identificativo della bici e il percorso seguito al Dipartimento di Polizia, contribuendo a restringere il campo delle ricerche.

“Raccogliere questi dati era solo un esperimento personale”, ha dichiarato Walz sui social. Il suo account su X, @rtwlz, è diventato virale, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.

La taglia e la sicurezza a Manhattan

Nel frattempo, la polizia ha messo una taglia di 10mila dollari per chiunque fornisca informazioni utili all’arresto del killer. Una “presenza massiccia” di agenti è stata dispiegata a Manhattan, soprattutto nell’area del Rockefeller Center, dove si terrà l’accensione dell’albero di Natale. “Siamo pronti a garantire la sicurezza della città”, ha dichiarato il commissario Jessica Tisch, rassicurando i newyorkesi.

Le indagini proseguono senza sosta, mentre il caso continua a catturare l’attenzione mediatica e il coinvolgimento di cittadini come Walz potrebbe fare la differenza.