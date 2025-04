Tornado killer negli Usa: almeno 7 morti, in migliaia senza elettricità - VIDEO

STATI UNITI - Una serie di tornado e tempeste ha colpito le zone centrali e meridionali degli Stati Uniti, causando almeno sette morti e lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il maltempo ha interessato un'area vasta, dagli Stati del Sud come l’Arkansas fino all’Ohio. La situazione più grave si è registrata in Tennessee, dove il maltempo ha provocato cinque vittime. Tra queste, un padre e sua figlia sono morti nella contea di Fayette dopo che la loro casa prefabbricata è stata spazzata via da un tornado. Altre tre persone sono rimaste ferite.

In Indiana, un uomo è stato folgorato quando la sua auto è stata colpita da un cavo elettrico caduto. Un'altra vittima è stata confermata in Missouri. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha avvertito che si tratta di “uno degli eventi meteorologici più gravi mai previsti” nella regione. Le scuole sono state chiuse in diversi Stati, tra cui anche a Nashville, capitale del Tennessee. Sui social circolano immagini di edifici distrutti, alberi abbattuti e auto capovolte. Secondo il servizio meteorologico nazionale, il maltempo potrebbe proseguire fino a sabato, con rischi di inondazioni devastanti. Secondo il portale poweroutage.us, nella giornata di giovedì circa 230.000 utenze sono rimaste senza corrente elettrica. La NOAA ha già registrato nel 2024 circa 1.800 tornado, il numero più alto degli ultimi vent’anni, con un bilancio di 54 morti.