Rissa a calci e coltelli sulla ciclabile: cinque arresti

BOLZANO - Notte di violenza a Bolzano, lungo la pista ciclabile di Ponte Resia, dove cinque uomini si sono affrontati con calci, pugni e coltelli, incuranti della presenza della Polizia. È accaduto tra il 31 marzo e il 1° aprile, quando alla Centrale operativa del 112 NUE sono arrivate numerose segnalazioni per una rissa in corso tra stranieri. Le Volanti della Polizia giunte sul posto hanno trovato i cinque che si colpivano selvaggiamente. Uno era già a terra, privo di sensi, mentre veniva ancora preso a calci in pieno volto, tanto da riportare la frattura del setto nasale. Nemmeno l’arrivo degli agenti è bastato a fermare i contendenti, costringendo la Polizia a chiamare rinforzi: sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale.

Tutti i partecipanti, di origine marocchina, tra i 21 e i 28 anni, sono stati medicati: uno aveva un profondo taglio in fronte provocato da un coltello trovato poco lontano. Quattro sono stati portati in Questura per l’identificazione, mentre un quinto, 26enne con precedenti, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Maurizio. I cinque sono stati arrestati per rissa aggravata e, in alcuni casi, anche per resistenza a pubblico ufficiale: durante l’identificazione hanno cercato di sottrarsi con la forza al foto-segnalamento. Tutti risultano essere titolari di protezione internazionale e ospiti dei Centri Emergenza Freddo. Il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha sollecitato la revoca dello status di rifugiati, preannunciando l’avvio delle espulsioni al termine della detenzione.