Tragedia a New York: auto sulla folla 3 morti

New York - Una serata di festa si è trasformata in tragedia a New York, quando un pick-up è piombato sulla folla riunita per celebrare il Giorno dell'Indipendenza nel Lower East Side di Manhattan. L'incidente, avvenuto poco prima delle 21 di giovedì 4 luglio, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre sette.

Secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di New York, un Ford F-150 grigio guidato da un 44enne del New Jersey, ha attraversato a forte velocità l'incrocio tra Water Street e Cherry Street, ignorando un segnale di stop, prima di entrare nel Parco Corlears Hook dove erano in corso i festeggiamenti.

Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano il veicolo sfrecciare lungo la strada prima dell'impatto. La polizia sospetta che l'alcol abbia giocato un ruolo determinante nell'incidente, anche se le indagini sono ancora in corso.

Tra le vittime, sono state identificate Lucille Pinkney, 59 anni, e suo figlio Herman, 38 anni. La terza vittima è una donna sulla quarantina, la cui identità non è stata ancora resa pubblica.

I soccorritori, giunti sul posto in soli tre minuti, hanno trovato quattro persone intrappolate sotto il pick-up. Oltre alle tre vittime, sei persone sono state ricoverate in ospedale, di cui una in condizioni critiche. Tra i feriti figura anche un bambino di 11 anni.

Questo tragico evento ha gettato un'ombra sui festeggiamenti del 4 luglio a New York, una ricorrenza solitamente caratterizzata da grandi celebrazioni e spettacolari fuochi d'artificio. Quest'anno, lo show pirotecnico organizzato da Macy's era previsto sull'East River, con oltre 50.000 fuochi d'artificio pronti a illuminare il cielo della Grande Mela.

Le autorità newyorkesi stanno ora indagando per fare piena luce su questa tragedia che ha sconvolto la comunità in un giorno che doveva essere di gioia e unità nazionale.