Manager esce dal ristorante a Manhattan e viene ucciso: caccia al killer  

NEW YORK (STATI UNITI) - Panico a Manhattan per l’omicidio di Brian Thompson, 50 anni, amministratore delegato di UnitedHealthcare, una delle principali divisioni del colosso assicurativo UnitedHealth Group. Thompson è stato colpito a morte alle 6:45 locali (13:45 in Italia), mentre si dirigeva verso l’Hilton Hotel Midtown, tra la 54ª e la 55ª strada, per una conferenza con gli investitori.

Secondo le prime ricostruzioni, il killer lo aspettava davanti all’ingresso dell’hotel. Indossava una giacca scura, una mascherina nera, uno zaino grigio e sarebbe stato armato di una pistola con silenziatore. Dopo il delitto, è fuggito in direzione di Central Park su una bicicletta elettrica.

L’agguato è avvenuto nel cuore della città, tra Avenue of the Americas e i celebri punti di interesse come il MoMA e Rockefeller Plaza, in un periodo di grande afflusso di turisti per le festività natalizie. La polizia di New York ha definito l’attacco "sfacciato e premeditato" e sta conducendo una vasta caccia all’uomo.

La moglie della vittima, Paulette Thompson, ha riferito che il marito aveva ricevuto minacce in passato, accennando a possibili tensioni legate alla copertura sanitaria offerta dalla compagnia. Gli inquirenti stanno verificando questa pista per chiarire il movente.