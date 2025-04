Tragedia in casa: lo trovano morto a letto, 15enne perde la vita nel sonno

Una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Un ragazzo di 15 anni, studente di terza media a Marghera, è stato trovato senza vita nella sua camera da letto venerdì 4 aprile. La famiglia, che lo credeva al sicuro e pronto per un’altra giornata, ha scoperto il dramma solo nel pomeriggio.



Tutto sembrava procedere come al solito giovedì sera. Il ragazzo, originario del Bangladesh, aveva cenato con la sua famiglia, bevuto il solito caffè e recitato le preghiere. Nulla faceva presagire che quella serata sarebbe stata l'ultima. Venerdì mattina tutti lo credevano a scuola, ma in realtà il giovane, che si era trasferito a Venezia nel 2023 con i suoi cari, non si era mai alzato.



Nel pomeriggio di venerdì i familiari hanno aperto la porta della sua stanza e si sono trovati davanti a una scena inaspettata e straziante: il ragazzo era immobile nel letto, coperto, e non rispondeva. La situazione ha immediatamente suscitato preoccupazione e la famiglia ha chiamato i soccorsi. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, cercando di rianimare il ragazzo e avviando le manovre di primo soccorso. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il corpo del giovane appariva ormai freddo e senza segni vitali. Il tragico decesso è stato constatato poco dopo.



Le cause della morte sono ancora da chiarire. Una causa ipotetica della morte potrebbe essere legata a uno scompenso cardiaco, ma non è facile stabilirlo senza accertamenti. Tutti sono in attesa di sapere se verrà effettuata l’autopsia per determinare con certezza le circostanze della morte. Il ragazzo era arrivato a Venezia meno di un anno fa, insieme alla famiglia. La sua morte improvvisa ha lasciato amici, insegnanti e compagni di scuola increduli e profondamente colpiti.