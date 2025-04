I dazi di Trump fanno impennare i prezzi degli iPhone: rischio 2.500 euro in Italia

Gli iPhone, già noti per essere tra gli smartphone più costosi sul mercato, potrebbero subire un aumento di prezzo significativo a causa dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha annunciato una tariffa del 34% sui prodotti importati dalla Cina, dove viene prodotta la maggior parte degli iPhone. Questo aumento potrebbe far schizzare il prezzo del modello di punta, l’iPhone 16 Pro Max, fino a 2.300 dollari negli Stati Uniti e oltre 2.500 euro in Italia.



Perché i prezzi aumentano? La Cina, insieme a Vietnam e India, è uno dei principali centri di produzione di Apple. Tuttavia, anche questi Paesi sono stati colpiti da dazi significativi: il Vietnam con una tariffa del 46% e l’India con il 26%. Gli analisti stimano che Apple potrebbe trasferire il costo dei dazi direttamente ai consumatori, con un aumento medio del prezzo del 43% per tutti i modelli di iPhone.



Ad esempio:

- L’iPhone 16e, attualmente venduto a 599 dollari negli Stati Uniti, potrebbe arrivare a costare circa 856 dollari.

- L’iPhone 16 Pro Max, con memoria da 1TB, potrebbe passare da 1.599 dollari a quasi 2.300 dollari.



In Italia, il rincaro sarebbe ancora più marcato a causa dell’IVA al 22%, dell’equo compenso SIAE e delle tasse locali. Questi fattori potrebbero portare il prezzo dell’iPhone 16 Pro Max ben oltre la soglia dei 2.500 euro.



Effetti sul mercato globale

Le tariffe non solo minacciano di ridurre la domanda di iPhone negli Stati Uniti, ma potrebbero avere ripercussioni globali. Gli analisti temono che l’aumento dei prezzi possa spingere i consumatori verso alternative più economiche, come gli smartphone Samsung, che subiscono dazi inferiori. Inoltre, le azioni Apple hanno già subito un calo del 15% dopo l’annuncio dei dazi, segnalando preoccupazioni tra gli investitori.



Possibili strategie di Apple

Per affrontare questa crisi, Apple potrebbe esplorare diverse opzioni: - Assorbire parte dei costi: Ridurre i margini di profitto per mantenere i prezzi competitivi. - Riorganizzare la produzione: Spostare la produzione in Paesi con tariffe più basse o persino in Europa per servire meglio il mercato europeo.

- Aumentare i prezzi globalmente: Riflettere l’aumento dei costi su tutti i mercati per preservare le entrate.