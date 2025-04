Malore durante la crociera: in laguna scatta la procedura di soccorso

VENEZIA - Questa mattina, 4 aprile, una nota nave da crociera ha vissuto un momento di grande preoccupazione mentre usciva dal porto di Venezia. Un passeggero ha accusato un grave malore, richiedendo un intervento medico d'urgenza. La Guardia Costiera di Venezia ha prontamente attivato la macchina dei soccorsi, collaborando strettamente con il SUEM 118.



Grazie all'efficace intervento, i soccorritori sono riusciti a salire a bordo della nave, prestare le prime cure al passeggero e trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti. L'operazione è stata eseguita con grande rapidità, senza compromettere la sicurezza degli altri passeggeri. Nonostante l'incidente, la nave ha ripreso la sua rotta verso Rijeka, in Croazia, senza ritardi. Questo episodio ha messo in evidenza l'elevato livello di preparazione delle Forze dell'Ordine e del personale medico, che hanno gestito con competenza e tempestività l'emergenza in mare.