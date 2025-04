Atti persecutori contro l'ex fidanzata e la madre: bloccato

PADOVA - Nel pomeriggio del 1° e 2 aprile, la Polizia di Stato di Padova ha effettuato due importanti arresti. Un 19enne tunisino è stato fermato in flagranza differita per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata minorenne e della madre. L'uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, aveva minacciato e aggredito le due donne con un coltello, costringendole a rifugiarsi in un bar per chiedere aiuto.



Nella stessa giornata, un 40enne tunisino è stato arrestato in Piazza Salvemini per scontare una pena detentiva di quasi 5 anni. L'uomo, anch'egli senza fissa dimora e irregolare, era ricercato per diversi reati, tra cui furti, ricettazioni, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'arresto è stato complicato a causa dei numerosi alias utilizzati per celare la sua identità