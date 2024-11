California, strani attacchi di orsi a veicoli di lusso: chiedono i danni all'assicurazione

STATI UNITI - Quattro uomini in California avrebbero avanzato richieste di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, sostenendo che i loro veicoli di lusso fossero stati danneggiati da orsi. Le auto, lasciate nei giardini delle rispettive abitazioni, avrebbero attirato gli animali alla ricerca di cibo, una situazione non rara in alcune zone residenziali dello Stato. Lo segnala la Associated Press.

Le compagnie assicurative, tuttavia, hanno iniziato a nutrire forti dubbi dopo aver visionato i video presentati a supporto delle richieste. Uno dei filmati, in particolare, mostrava un orso che aggrediva violentemente una Rolls Royce. I movimenti dell'animale e alcuni dettagli, come i graffi e i danni riportati, apparivano però sospetti agli occhi degli agenti che hanno iniziato a indagare su possibili frodi.

Altre assicurazioni hanno poi segnalato casi simili, con video che immortalavano orsi intenti a entrare di notte in automobili, danneggiando l’interno delle vetture. Tra i veicoli coinvolti, due Mercedes: una G63 AMG del 2015 e una E350 del 2022. Il Dipartimento delle Assicurazioni della California ha quindi avviato un'inchiesta per fare luce sulla vicenda e verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti.