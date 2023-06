Fratellini in autostrada per recuperare i bagagli caduti dall'auto. Investiti e uccisi. La mamma era ubriaca

California - In un evento straziante domenica scorsa, due fratelli, Amy, 16 anni, e Alan, 10 anni, hanno perso la vita nel tentativo di recuperare dei bagagli caduti dall'auto. L'incidente è avvenuto sulla 78 Freeway, nei pressi della città di Vista. I due fratelli erano scesi dalla SUV guidata dalla madre, parcheggiata sul bordo della strada, per recuperare degli oggetti che erano caduti sulla carreggiata. Purtroppo, ciò significava attraversare tra il traffico in arrivo, compiendo una sorta di slalom pericoloso.



Tragicamente, i due fratelli sono stati investiti da un'auto che procedeva a grande velocità e non è riuscita ad evitarli, provocando un tragico scontro. La conducente dell'auto, una donna di 41 anni, fortunatamente è uscita illesa dall'incidente. Tuttavia, le conseguenze devastanti dell'accaduto hanno portato all'arresto della madre dei bambini, Sandra Ortiz, 33 anni, accusata di omicidio colposo in stato di ebbrezza e di non aver garantito la sicurezza dei figli.