I robot in dotazione alla polizia potranno uccidere i criminali

CALIFORNIA - I robot in dotazione della polizia di San Francisco, in California, potranno uccidere. La corte dei supervisori lo scorso 29 novembre ha votato a favore della proposta per un’upgrade delle funzionalità dei robot che già da tempo sono arruolati dalla polizia. Al momento sono 12 i robot funzionanti e finora sono stati utilizzati per le operazioni di ricerca e disinnesco degli ordigni esplosivi. Ora potranno anche essere armati e uccidere, in una situazione particolarmente pericolosa. "Saranno utilizzati solo come opzione di forza mortale quando il rischio di perdita di vite umane per membri del pubblico o ufficiali è imminente e supera qualsiasi altra opzione disponibile”, spiega il dipartimento della polizia di San Francisco. La proposta, che era in cantiere da tempo, ha sollevato diverse perplessità, specialmente tra le associazioni per i diritti civili.