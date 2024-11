Tragico incidente in autostrada, furgoncino schiacciato tra due mezzi pesanti: donna perde la vita

Un incidente, con esito purtroppo mortale, si è verificato questa mattina poco prima delle 9, in A4 in direzione Milano. L’episodio è avvenuto tra l’area di servizio Arino Ovest e Padova Est, in territorio di Vigonza (Padova): deceduta una donna. La vittima è la conducente di un mezzo leggero, un furgoncino, rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti.

Ferite anche due persone, la passeggera del furgoncino e il conducente del tir che l’ha tamponato. Illeso quello del primo mezzo, un’autocisterna senza carico. La dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale di Mestre, intervenuta sul posto insieme all’ambulanza, all’automedica e all’elicottero del Suem 118, ai vigili del fuoco con l’autogru e al personale di Concessioni Autostradali Venete.

Per permettere i soccorsi e i rilievi del sinistro, il centro operativo di CAV ha disposto la chiusura di due corsie di marcia e, temporaneamente, per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso in sicurezza, di entrambe le carreggiate. Attualmente si registrano 12 chilometri di coda in direzione Milano, 3 chilometri anche in direzione Trieste a causa dell’interruzione (ora rimossa) e dei curiosi.