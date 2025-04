Ramo si stacca e colpisce un’auto in centro: paura in piazza

TRIESTE - Attimi di apprensione nel pomeriggio di giovedì 3 aprile in piazza Carlo Alberto, a Trieste, dove un grosso ramo si è staccato da un albero ed è precipitato su un’autovettura parcheggiata, danneggiando parabrezza e parte superiore della carrozzeria. L’allarme è scattato alle 14.35, con l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. I soccorritori hanno messo in sicurezza l’area, utilizzando un’autogru per rimuovere il ramo e spostarlo in una zona protetta.



Durante le operazioni, è stato individuato un secondo ramo pericolante, sempre sullo stesso albero, che i pompieri hanno deciso di rimuovere per prevenire ulteriori rischi. Il taglio è stato effettuato con l’ausilio di motoseghe e scala italiana, sotto la sorveglianza della Polizia Locale, che ha gestito il traffico e vigilato sull’area per evitare disagi e garantire la sicurezza dei passanti.