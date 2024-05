Nave da 32mila tonnellate irregolare sotto sequestro

VENEZIA - La Guardia Costiera di Venezia ha individuato una nave gravemente sotto gli standard internazionali previsti è la messa in stato di fermo. Particolarmente grave la situazione a bordo dai militari che hanno accertato 26 irregolarità. Si tratta di una nave porta rinfuse, di bandiera Liberiana, con stazza oltre le 32 mila tonnellate, con un notevole numero di certificati rilasciati dallo stato di bandiera cessati nella loro validità.

Le carenze riguardano sia lo scafo che la struttura e la navigabilità oltre che gli apparati radio. Ulteriori problematiche sono state rilevate con riguardo alle norme per la prevenzione degli inquinamenti marini e dell'aria. La nave è stata bloccata in porto e non potrà riprendere il mare senza aver adottato tutto quanto necessario essere in regola.