Trapianto con un rene di maiale, muore due mesi dopo l'intervento

MASSACHUSETTS (STATI UNITI) - È deceduto dopo due mesi dall'intervento il primo uomo sottoposto al trapianto di un rene di maiale geneticamente modificato. L'ospedale generale del Massachusetts, dove è avvenuto il pionieristico trapianto, ha dichiarato di non avere alcuna indicazione che la causa del decesso sia stata il trapianto stesso.

Il paziente, di 62 anni, aveva ricevuto il rene modificato in un intervento che i chirurghi ritenevano potesse garantire una durata dell'organo di almeno due anni. Tuttavia, la famiglia e l'ospedale hanno confermato la sua morte, avvenuta ieri, senza attribuirla direttamente al trapianto.

La notizia è stata riportata dal Guardian, sottolineando l'importanza di continuare la ricerca in questo campo per migliorare le possibilità di successo dei trapianti di organi geneticamente modificati in futuro.