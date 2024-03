Giovane accoltellato al parco, in carcere i presunti aggressori

VENEZIA - Il Gip di Venezia ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due giovani moldavi fermati la scorsa settimana perché ritenuti i responsabili dell'accoltellamento di un loro coetaneo di 19 anni all'interno del parco Hayez di Mestre. Per loro l'ipotesi di reato è tentato omicidio e rapina aggravata. Nei confronti di un terzo giovane identificato, invece, è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora, con divieto di uscire di casa dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

L'indagine sull'episodio, delegata alla Squadra Mobile della Questura di Venezia, ha permesso in poco tempo di acquisire gli indizi sui presunti responsabili, ma anche di accertare che il movente era legato a un incontro per uno scambio di hascisc. Il gruppo di ragazzi si era recato al parco verosimilmente per la cessione di un etto circa di sostanza: all'interno dell'automobile di uno dei presunti aggressori è stato infatti rinvenuto e sequestrato un panetto di hascisc. Al momento dello scambio, tuttavia, la situazione sarebbe degenerata.