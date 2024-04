Rissa a colpi di cacciavite in un bus a Mestre

VENEZIA - Rissa a colpi di cacciavite tra due gruppi di tunisini e bengalesi, a Mestre, sul bus della linea 7 dell'Actv, la linea di trasporto publico veneziana. Il mezzo si trovava all'altezza di via Righi, a Marghera, quando è avvenuta la colluttazione che ha seminato il panico tra i passeggeri. Il bus è rimasto fermo 15 minuti, durante i quali diverse persone hanno colto l'occasione per fuggire. L'autista ha chiamato le forze dell'ordine che hanno identificato e portato via le persone coinvolte.