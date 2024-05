Accoltella uomo in parco pubblico, arrestata 54enne

LOREGGIA - Una 54enne è stata arrestata dai carabinieri di Piombino Dese con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato in un parco pubblico di Loreggia un romeno. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è accusata di tentato omicidio, minaccia aggravata, lesioni personali aggravate, e porto di oggetti atti a offendere.

I militari si sono attivati dopo una segnalazione al 112 e giunti sul posto hanno trovato l'indagata a parlare con personale del 118 di Camposampiero. Gli investigatori hanno poi accertato che la vittima era riuscito a sottrarsi alla furia della donna e a fuggire, trovando rifugio in un vicino supermercato. Inoltre, dal racconto reso dai sanitari, è stato trovato un coltello in acciaio da cucina della lunghezza complessiva di cm 43 di cui 20 di sola lama, che è stato sequestrato.

Raggiunto il romeno i carabinieri ha riferito che, mentre stava mangiando un panino su una panchina del parco, gli si è avvicinato la 54enne che conosceva da tempo ed è nata una discussione per futili motivi al termine della quale è stato minacciato di morte e accoltellato. L'azione è stata così fulminea che non gli avrebbe permesso di difendersi, riuscendo solo a scappare. L'autorità giudiziaria ha disposto per la donna, il regime degli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.