Accusato di stalking alla ex, gesto estremo in un bosco

VERONA - Un uomo di 45 anni della provincia di Vicenza, destinatario di un divieto di avvicinamento per stalking all'ex compagna, e denunciato per violazione di domicilio, è stato trovato morto suicida in un bosco a Roncà, in provincia di Verona. Il ritrovamento, scrive oggi il Corriere del Veneto, è avvenuto lunedì scorso, dopo che l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce da giovedì.

L'uomo, un tecnico di macchine agricole residente nell'Ovest Vicentino, a giorni sarebbe stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. I suoi legali, Alessandra Bocchi e Andrea Cornolò, hanno riferito che non erano più riusciti a rintracciarlo nonostante avessero provato a rassicurarlo.

Per avere supporto psicologico sono attivi diversi numeri di telefono, come Progetto Inoltre della Regione Veneto (800.334.343), De Leo Fund (800.168.678), Telefono Amico (02 2327 2327).