Violenza sessuale: ricercato arrestato all'aeroporto di Verona

VERONA - Un 56enne senegalese, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto "Catullo" di Verona, subito dopo essere atterrato con il volo proveniente da Dakar. Da un controllo documentale, infatti, gli agenti della Polizia di Stato hanno riscontrato che a carico dell'uomo pendeva un ordine di cattura emesso lo scorso marzo dalla Procura presso il Tribunale di Brescia, per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2011 e il 2014.

Ultimati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato quindi arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Verona - a disposizione dell'autorità giudiziaria - dove dovrà scontare una pena di sei anni e sei mesi di reclusione.